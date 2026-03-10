Dienstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus

Beim Dow Jones lassen sich am Dienstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,52 Prozent höher bei 47 988,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,344 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,774 Prozent tiefer bei 47 371,28 Punkten, nach 47 740,80 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 444,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 48 004,19 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat, am 10.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 50 188,14 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 10.12.2025, einen Wert von 48 057,75 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 41 911,71 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,814 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 46 615,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 3,39 Prozent auf 78,79 USD), 3M (+ 2,41 Prozent auf 155,29 USD), Caterpillar (+ 2,20 Prozent auf 720,35 USD), Honeywell (+ 2,10 Prozent auf 242,59 USD) und Home Depot (+ 1,90 Prozent auf 305,75 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-2,70 Prozent auf 193,42 USD), IBM (-1,22 Prozent auf 250,23 USD), Microsoft (-1,00 Prozent auf 405,34 USD), UnitedHealth (-0,97 Prozent auf 282,40 USD) und McDonalds (-0,72 Prozent auf 328,41 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 9 137 173 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,806 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 10,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent an der Spitze im Index.

