Dienstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstag.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,40 Prozent schwächer bei 46 482,07 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,085 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,424 Prozent schwächer bei 46 472,20 Punkten, nach 46 669,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 46 744,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46 214,77 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 47 501,55 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.01.2026, den Wert von 48 996,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 37 965,60 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,93 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 10,79 Prozent auf 311,73 USD), Chevron (+ 0,87 Prozent auf 200,59 USD), JPMorgan Chase (+ 0,25 Prozent auf 296,20 USD), Cisco (+ 0,18 Prozent auf 80,58 USD) und Caterpillar (+ 0,14 Prozent auf 722,25 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-3,41 Prozent auf 42,53 USD), Walmart (-3,08 Prozent auf 122,89 USD), Apple (-2,83 Prozent auf 251,54 USD), Honeywell (-2,47 Prozent auf 222,58 USD) und Merck (-1,81 Prozent auf 118,66 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14 578 291 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,735 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at