Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge

Am Dienstag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 46 124,06 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 17,697 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,876 Prozent schwächer bei 45 803,82 Punkten in den Handel, nach 46 208,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 769,69 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 400,82 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der Dow Jones 49 174,50 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 731,16 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 583,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 4,67 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 369,39 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 2,59 Prozent auf 80,86 USD), Caterpillar (+ 2,13 Prozent auf 716,63 USD), Nike (+ 1,48 Prozent auf 53,49 USD), Walmart (+ 1,10 Prozent auf 122,05 USD) und UnitedHealth (+ 1,02 Prozent auf 272,28 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-6,23 Prozent auf 183,02 USD), IBM (-3,16 Prozent auf 240,59 USD), Microsoft (-2,68 Prozent auf 372,74 USD), Walt Disney (-1,59 Prozent auf 96,39 USD) und Amazon (-1,38 Prozent auf 207,24 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 34 514 705 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,677 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,32 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,55 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at