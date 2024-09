Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag gewinnt der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE 0,09 Prozent auf 41 660,35 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,854 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,449 Prozent auf 41 435,17 Punkte an der Kurstafel, nach 41 622,08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41 776,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 41 647,68 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Stand von 40 659,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38 778,10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 34 618,24 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,46 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41 776,96 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 2,49 Prozent auf 21,43 USD), Microsoft (+ 2,37 Prozent auf 441,57 USD), Amazon (+ 2,09 Prozent auf 188,76 USD), Caterpillar (+ 1,27 Prozent auf 352,39 USD) und Walt Disney (+ 1,08 Prozent auf 92,84 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Verizon (-1,02 Prozent auf 44,54 USD), UnitedHealth (-0,91 Prozent auf 583,78 USD), 3M (-0,89 Prozent auf 133,41 USD), Travelers (-0,84 Prozent auf 240,22 USD) und Amgen (-0,80 Prozent auf 332,59 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 8 302 193 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,040 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at