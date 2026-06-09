Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag gewinnt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,75 Prozent auf 51 167,64 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,273 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,416 Prozent auf 50 997,23 Punkte an der Kurstafel, nach 50 786,01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 260,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 50 814,42 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 49 609,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 47 740,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42 761,76 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,76 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 51 660,40 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit American Express (+ 2,66 Prozent auf 320,62 USD), Nike (+ 2,44 Prozent auf 44,29 USD), Sherwin-Williams (+ 2,26 Prozent auf 306,31 USD), JPMorgan Chase (+ 1,57 Prozent auf 316,00 USD) und 3M (+ 1,55 Prozent auf 156,24 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Apple (-1,47 Prozent auf 297,11 USD), Chevron (-0,91 Prozent auf 187,52 USD), Salesforce (-0,85 Prozent auf 181,00 USD), Cisco (-0,80 Prozent auf 123,16 USD) und Verizon (-0,69 Prozent auf 45,13 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 3 213 062 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,300 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at