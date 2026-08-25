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Index im Fokus 25.08.2026 16:01:43

Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne

Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne

Aktueller Marktbericht zum Dow Jones.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 53 421,56 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,406 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,291 Prozent tiefer bei 53 261,95 Punkten, nach 53 417,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 53 675,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53 403,60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der Dow Jones bei 51 947,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der Dow Jones bei 50 579,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der Dow Jones bei 45 282,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,42 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 1,97 Prozent auf 212,59 USD), Cisco (+ 1,87 Prozent auf 112,29 USD), Merck (+ 1,38) Prozent auf 152,74 USD), Caterpillar (+ 0,97 Prozent auf 818,91 USD) und Goldman Sachs (+ 0,95 Prozent auf 1 046,15 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Nike (-3,51 Prozent auf 39,32 USD), Walmart (-1,24 Prozent auf 105,17 USD), Chevron (-1,10 Prozent auf 200,85 USD), Procter Gamble (-1,06 Prozent auf 145,04 USD) und Johnson Johnson (-0,94 Prozent auf 270,46 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 757 954 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,459 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,00 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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