Dienstagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100

So bewegte sich der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,93 Prozent auf 29 155,18 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,59 Prozent auf 29 059,44 Punkte an der Kurstafel, nach 28 604,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 192,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28 891,07 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 30 406,19 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Stand von 26 479,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 180,06 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,67 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 18,78 Prozent auf 216,92 USD), Sandisk (+ 14,27 Prozent auf 1 589,40 USD), Western Digital (+ 12,51 Prozent auf 548,39 USD), Micron Technology (+ 12,17 Prozent auf 970,82 USD) und Teradyne (+ 12,07 Prozent auf 374,04 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Thomson Reuters (-4,96 Prozent auf 90,70 USD), Workday (-4,11 Prozent auf 141,17 USD), CrowdStrike (-3,70 Prozent auf 191,15 USD), Automatic Data Processing (-3,53 Prozent auf 246,22 USD) und Roper Technolgies (-3,35 Prozent auf 350,69 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 101 584 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,297 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at