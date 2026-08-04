Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt am Dienstagnachmittag deutlich zu

Das macht der NASDAQ 100 am Dienstag.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 3,28 Prozent höher bei 29 721,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,16 Prozent auf 29 109,26 Punkte an der Kurstafel, nach 28 776,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 29 109,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 775,63 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29 329,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 27 651,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23 188,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 17,91 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palantir (+ 30,62 Prozent auf 164,12 USD), Arm (+ 17,38 Prozent auf 280,60 USD), Marvell Technology (+ 14,87 Prozent auf 222,59 USD), Astera Labs (+ 12,24 Prozent auf 360,36 USD) und Sandisk (+ 12,07 Prozent auf 1 443,44 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Diamondback Energy (-3,02 Prozent auf 192,74 USD), Intuitive Surgical (-2,58 Prozent auf 365,73 USD), Coca-Cola European Partners (-2,10 Prozent auf 105,92 USD), Constellation Energy (-1,97 Prozent auf 268,31 USD) und Amazon (-1,86 Prozent auf 278,75 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Palantir-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 779 919 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,222 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at