Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in New York am zweiten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,59 Prozent höher bei 29 193,49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,717 Prozent stärker bei 29 231,18 Punkten, nach 29 023,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 338,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 077,72 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 28 128,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 481,64 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 23 425,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,82 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 5,97 Prozent auf 242,99 USD), Cadence Design Systems (+ 4,47 Prozent auf 330,03 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,25 Prozent auf 476,16 USD), Lumentum (+ 3,83 Prozent auf 862,00 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,52 Prozent auf 126,95 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Thomson Reuters (-2,71 Prozent auf 105,68 USD), Intuit (-2,11 Prozent auf 362,10 USD), Diamondback Energy (-1,82 Prozent auf 201,86 USD), Palo Alto Networks (-1,79 Prozent auf 344,63 USD) und Keurig Dr Pepper (-1,78 Prozent auf 31,93 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 957 328 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Comcast-Aktie weist mit 7,70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at