Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
|NASDAQ 100-Kursverlauf
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06.10.2026 20:04:16
Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Plus
Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,70 Prozent stärker bei 31 292,89 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,576 Prozent höher bei 31 255,40 Punkten, nach 31 076,44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 208,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 361,37 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 29 544,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der NASDAQ 100 29 697,87 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 978,56 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,15 Prozent zu. Bei 31 361,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Constellation Energy (+ 14,72 Prozent auf 307,02 USD), Nebius (+ 8,88 Prozent auf 253,23 USD), Astera Labs (+ 7,06 Prozent auf 387,91 USD), Marvell Technology (+ 6,37 Prozent auf 288,52 USD) und CoreWeave (+ 5,46 Prozent auf 92,16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Seagate Technology (-9,03 Prozent auf 807,00 USD), Western Digital (-6,71 Prozent auf 412,00 USD), KLA (-3,94 Prozent auf 198,69 USD), DexCom (-3,87 Prozent auf 83,54 USD) und Lam Research (-3,53 Prozent auf 333,60 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 749 098 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,34 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Astera Labs Inc Registered Shs
|332,00
|-3,77%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|262,50
|-1,74%
|CoreWeave
|78,84
|-3,11%
|CrowdStrike
|240,90
|-2,71%
|DexCom Inc.
|75,40
|1,89%
|KLA
|174,70
|-0,37%
|Kraft Heinz Company
|19,50
|-0,01%
|Lam Research Corp.
|291,00
|-1,64%
|Marvell Technology
|251,50
|-1,33%
|Micron Technology Inc.
|957,20
|2,83%
|Nebius
|209,95
|-5,43%
|NVIDIA Corp.
|211,90
|-0,24%
|Seagate Technology
|716,00
|0,28%
|SpaceX
|150,12
|-1,55%
|Western Digital Corp.
|363,20
|-0,48%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|31 029,53
|-0,62%
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