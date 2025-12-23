Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus

Am Dienstag steigt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,32 Prozent auf 25 543,49 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,080 Prozent auf 25 441,42 Punkte an der Kurstafel, nach 25 461,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 547,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 403,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 239,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 580,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 503,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21,78 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 3,16 Prozent auf 87,48 USD), NVIDIA (+ 2,62 Prozent auf 188,50 USD), Broadcom (+ 2,46 Prozent auf 349,86 USD), Gilead Sciences (+ 1,59 Prozent auf 126,14 USD) und Amazon (+ 1,46 Prozent auf 231,76 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-4,93 Prozent auf 31,85 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,99 Prozent auf 157,76 USD), Zoom Communications (-3,12 Prozent auf 87,19 USD), IDEXX Laboratories (-2,86 Prozent auf 682,06 USD) und Starbucks (-2,79 Prozent auf 83,77 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 429 573 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,733 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

