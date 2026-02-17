Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Der NASDAQ 100 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,23 Prozent leichter bei 24 427,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,668 Prozent auf 24 567,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24 732,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 745,13 Punkte, das Tagestief hingegen 24 403,78 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 25 529,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.11.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24 799,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22 114,69 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,09 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 165,08 Punkte. Bei 24 403,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Airbnb (+ 4,05 Prozent auf 126,26 USD), Fiserv (+ 3,39 Prozent auf 61,38 USD), Axon Enterprise (+ 2,77 Prozent auf 441,59 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,59 Prozent auf 28,72 USD) und Constellation Energy (+ 2,23 Prozent auf 294,85 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-4,40 Prozent auf 127,99 USD), CrowdStrike (-3,54 Prozent auf 414,43 USD), AppLovin (-3,37 Prozent auf 377,38 USD), Synopsys (-3,21 Prozent auf 423,05 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-3,00 Prozent auf 201,11 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 639 137 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,750 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,47 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

