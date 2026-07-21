NASDAQ 100

29 144,17
539,94
1,89 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100-Kursverlauf 21.07.2026 16:02:58

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am zweiten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 1,32 Prozent auf 28 981,49 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,59 Prozent stärker bei 29 059,44 Punkten, nach 28 604,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 28 924,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 059,44 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30 406,19 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 26 479,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 180,06 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 14,98 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 9,56 Prozent auf 1 523,97 USD), Teradyne (+ 8,63 Prozent auf 362,56 USD), Western Digital (+ 8,29 Prozent auf 527,84 USD), Micron Technology (+ 7,92 Prozent auf 934,01 USD) und Seagate Technology (+ 7,39 Prozent auf 861,77 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Thomson Reuters (-3,19 Prozent auf 92,39 USD), Gilead Sciences (-2,85 Prozent auf 129,41 USD), Workday (-2,60 Prozent auf 143,39 USD), Adobe (-2,19 Prozent auf 229,60 USD) und T-Mobile US (-2,06 Prozent auf 191,61 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 640 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,297 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,21 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 137,03 1,86%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen