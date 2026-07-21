Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am zweiten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 1,32 Prozent auf 28 981,49 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,59 Prozent stärker bei 29 059,44 Punkten, nach 28 604,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 28 924,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 059,44 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30 406,19 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 26 479,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 180,06 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 14,98 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 9,56 Prozent auf 1 523,97 USD), Teradyne (+ 8,63 Prozent auf 362,56 USD), Western Digital (+ 8,29 Prozent auf 527,84 USD), Micron Technology (+ 7,92 Prozent auf 934,01 USD) und Seagate Technology (+ 7,39 Prozent auf 861,77 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Thomson Reuters (-3,19 Prozent auf 92,39 USD), Gilead Sciences (-2,85 Prozent auf 129,41 USD), Workday (-2,60 Prozent auf 143,39 USD), Adobe (-2,19 Prozent auf 229,60 USD) und T-Mobile US (-2,06 Prozent auf 191,61 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 640 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,297 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,21 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at