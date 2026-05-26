Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start des Dienstagshandels

Der NASDAQ 100 bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 1,48 Prozent stärker bei 29 917,31 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,26 Prozent fester bei 29 854,58 Punkten, nach 29 481,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 917,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 753,09 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 27 303,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25 034,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20 915,65 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,69 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 29 917,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 13,55 Prozent auf 852,79 USD), AppLovin (+ 8,70 Prozent auf 523,58 USD), ON Semiconductor (+ 7,69 Prozent auf 125,13 USD), Marvell Technology (+ 7,66 Prozent auf 211,38 USD) und Analog Devices (+ 5,28 Prozent auf 418,02 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Zoom Communications (-4,45 Prozent auf 100,94 USD), O Reilly Automotive (-3,82 Prozent auf 88,24 USD), Workday (-3,52 Prozent auf 123,63 USD), Intuit (-3,24 Prozent auf 309,57 USD) und Palo Alto Networks (-2,97 Prozent auf 252,84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 439 935 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,478 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,53 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at