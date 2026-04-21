Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,04 Prozent leichter bei 26 580,00 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,258 Prozent höher bei 26 658,85 Punkten, nach 26 590,34 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 26 730,64 Punkte, das Tagestief hingegen 26 512,06 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 898,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 326,58 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 21.04.2025, bei 17 808,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,45 Prozent zu Buche. Bei 26 730,64 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Zscaler (+ 5,00 Prozent auf 141,54 USD), CrowdStrike (+ 4,62 Prozent auf 453,17 USD), Enphase Energy (+ 3,81 Prozent auf 35,17 USD), Palo Alto Networks (+ 3,53 Prozent auf 175,54 USD) und Fortinet (+ 3,00 Prozent auf 85,08 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen PDD (-4,04 Prozent auf 99,99 USD), Honeywell (-3,50 Prozent auf 221,70 USD), Constellation Energy (-3,01 Prozent auf 278,90 USD), Monster Beverage (-2,69 Prozent auf 75,15 USD) und Gilead Sciences (-2,26 Prozent auf 132,80 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8 962 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7,22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at