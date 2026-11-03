Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels stärker

Am Dienstag stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,68 Prozent auf 28 180,26 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,342 Prozent auf 28 085,50 Punkte an der Kurstafel, nach 27 989,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 28 307,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28 085,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30 807,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28 776,80 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Wert von 25 972,94 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11,80 Prozent. Bei 31 361,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 7,28 Prozent auf 245,51 USD), Nebius (+ 7,25 Prozent auf 151,64 USD), CoreWeave (+ 7,16 Prozent auf 53,74 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,78 Prozent auf 1 328,30 USD) und Sandisk (+ 4,78 Prozent auf 1 126,52 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Thomson Reuters (-9,87 Prozent auf 110,18 USD), Shopify A (-8,74 Prozent auf 142,57 USD), Keurig Dr Pepper (-5,65 Prozent auf 34,74 USD), Vertex Pharmaceuticals (-4,05 Prozent auf 530,76 USD) und Diamondback Energy (-3,70 Prozent auf 192,34 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 30 424 650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,491 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,43 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at