Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 1,84 Prozent schwächer bei 27 522,03 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,816 Prozent leichter bei 27 810,40 Punkten, nach 28 039,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 27 506,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 814,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 29 118,24 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 28.04.2026, mit 27 029,01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der NASDAQ 100 23 356,27 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9,19 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Roper Technolgies (+ 5,14 Prozent auf 394,31 USD), T-Mobile US (+ 4,65 Prozent auf 185,46 USD), Amgen (+ 4,57 Prozent auf 393,47 USD), Autodesk (+ 4,22 Prozent auf 235,44 USD) und Workday (+ 4,04 Prozent auf 153,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Western Digital (-12,70 Prozent auf 434,66 USD), Sandisk (-12,61 Prozent auf 1 117,01 USD), Seagate Technology (-12,30 Prozent auf 716,46 USD), Lumentum (-11,99 Prozent auf 626,62 USD) und Astera Labs (-9,91 Prozent auf 254,52 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 902 634 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,403 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at