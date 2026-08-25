Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite auf grünem Terrain

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,56 Prozent stärker bei 26 124,68 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,649 Prozent stärker bei 26 148,71 Punkten, nach 25 980,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 034,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 225,83 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 24 975,82 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 343,97 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 449,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,43 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Methode Electronics (+ 15,68 Prozent auf 16,23 USD), TransAct Technologies (+ 9,87 Prozent auf 5,23 USD), Compugen (+ 7,72 Prozent auf 2,79 USD), Americas Car-Mart (+ 5,41 Prozent auf 2,34 USD) und AXT (+ 5,38 Prozent auf 68,92 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Deckers Outdoor (-3,81 Prozent auf 88,57 USD), Methanex (-3,44 Prozent auf 57,04 USD), Donegal Group B (-3,21 Prozent auf 22,95 USD), Lifetime Brands (-3,16 Prozent auf 9,18 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-2,96 Prozent auf 9,83 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 957 328 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at