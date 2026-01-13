Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite kam am Dienstagabend nicht vom Fleck.

Am Dienstag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 23 709,87 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 23 735,12 Punkte an der Kurstafel, nach 23 733,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 607,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 813,30 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 195,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 694,61 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 19 088,10 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell TTM Technologies (+ 19,71 Prozent auf 93,24 USD), Cerus (+ 11,01 Prozent auf 2,52 USD), Intel (+ 7,33 Prozent auf 47,29 USD), Dorel Industries (+ 6,86 Prozent auf 1,37 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,63 Prozent auf 172,99 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Ligand Pharmaceuticals (-8,72 Prozent auf 188,78 USD), Geron (-8,39 Prozent auf 1,31 USD), Salesforce (-7,07 Prozent auf 241,06 USD), Integra LifeSciences (-6,16 Prozent auf 12,34 USD) und Myriad Genetics (-5,63 Prozent auf 6,20 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37 309 078 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,852 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

