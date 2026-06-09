Elron Electronic Industries Aktie
WKN: 867443 / ISIN: IL0007490779
|Kursentwicklung
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09.06.2026 22:34:22
Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus
Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,97 Prozent schwächer bei 25 678,82 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,697 Prozent fester bei 26 110,31 Punkten, nach 25 929,66 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 259,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 980,38 Punkten.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26 247,08 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 22 695,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 591,24 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,51 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Veeco Instruments (+ 10,08 Prozent auf 67,19 USD), Ultra Clean (+ 9,47 Prozent auf 91,88 USD), Pool (+ 6,34 Prozent auf 192,42 USD), Mind CTI (+ 5,90 Prozent auf 0,97 USD) und Woodward (+ 5,83 Prozent auf 380,75 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-19,05 Prozent auf 5,27 USD), AXT (-13,68 Prozent auf 78,36 USD), ADTRAN (-13,22 Prozent auf 12,58 EUR), Elron Electronic Industries (-11,03 Prozent auf 1,51 USD) und Ballard Power (-8,14 Prozent auf 4,74 USD) unter Druck.
Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 44 798 448 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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