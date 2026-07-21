Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,29 Prozent fester bei 25 837,21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,04 Prozent fester bei 25 772,55 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 508,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 880,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 672,83 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, einen Wert von 26 517,93 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 24 259,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 974,17 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,20 Prozent zu. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 15,73 Prozent auf 56,51 USD), Ultra Clean (+ 14,59 Prozent auf 105,15 USD), Americas Car-Mart (+ 13,04) Prozent auf 3,90 USD), Microvision (+ 11,99 Prozent auf 0,34 USD) und PDF Solutions (+ 11,54 Prozent auf 54,52 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Omnicell (-7,50 Prozent auf 41,83 USD), Nice Systems (-7,11 Prozent auf 94,13 USD), Repligen (-5,84 Prozent auf 136,99 USD), Agilysys (-5,30 Prozent auf 100,65 USD) und VeriSign (-4,13 Prozent auf 266,15 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 101 584 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,297 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at