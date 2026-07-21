Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Dienstagmorgen fort.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,83 Prozent auf 25 719,09 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,04 Prozent fester bei 25 772,55 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 508,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 25 672,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 772,55 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 26 517,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 24 259,96 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 21.07.2025, mit 20 974,17 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,69 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Microvision (+ 8,50 Prozent auf 0,33 USD), Applied Materials (+ 6,53 Prozent auf 560,02 USD), Ceragon Networks (+ 6,37 Prozent auf 2,26 USD), AXT (+ 6,21 Prozent auf 51,86 USD) und Intel (+ 5,96 Prozent auf 102,84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Repligen (-8,34 Prozent auf 133,36 USD), Donegal Group B (-8,30 Prozent auf 20,45 USD), Americas Car-Mart (-7,54 Prozent auf 3,19 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (-6,27 Prozent auf 40,06 USD) und Zions Bancorporation (-5,41 Prozent auf 68,00 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 3 640 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,297 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,24 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at