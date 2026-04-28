Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite nachmittags in Rot

Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,04 Prozent leichter bei 24 628,12 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,12 Prozent auf 24 609,57 Punkte an der Kurstafel, nach 24 887,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 24 724,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 524,23 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 20 948,36 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 23 857,45 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 17 366,13 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,99 Prozent zu. Bei 24 899,37 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Omnicell (+ 22,88 Prozent auf 46,24 USD), Park-Ohio (+ 7,53 Prozent auf 28,86 USD), Americas Car-Mart (+ 4,41 Prozent auf 13,02 USD), Alliance Resource Partners LP (+ 4,24 Prozent auf 26,53 USD) und Barrett Business Services (+ 3,51 Prozent auf 31,58 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Rambus (-21,03 Prozent auf 111,59 USD), Ceva (-9,69 Prozent auf 24,51 USD), Sangamo Therapeutics (-8,71 Prozent auf 0,19 USD), Compugen (-8,05 Prozent auf 2,69 USD) und FormFactor (-7,91 Prozent auf 132,54 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 23 053 039 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,327 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at