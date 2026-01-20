Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Der NASDAQ Composite bewegt sich am zweiten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,60 Prozent leichter bei 23 138,73 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,58 Prozent leichter bei 23 142,69 Punkten, nach 23 515,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 178,09 Punkte, das Tagestief hingegen 23 072,91 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 23 307,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 990,54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Wert von 19 630,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,417 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 813,30 Punkten. Bei 23 072,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell InterDigital (+ 3,65 Prozent auf 320,03 USD), Royal Gold (+ 3,62 Prozent auf 274,71 USD), Intel (+ 2,75 Prozent auf 48,25 USD), AmeriServ Financial (+ 2,48 Prozent auf 3,30 USD) und BOK Financial (+ 1,96 Prozent auf 130,72 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,74 Prozent auf 162,01 USD), 3D Systems (-6,52 Prozent auf 2,58 USD), Commercial Vehicle Group (-6,18 Prozent auf 1,60 USD), NetApp (-5,72 Prozent auf 97,90 USD) und Donegal Group B (-5,55 Prozent auf 16,51 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 718 137 Aktien gehandelt. Mit 3,870 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,51 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

