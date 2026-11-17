Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag mit Verlusten ab.

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,74 Prozent tiefer bei 24 328,38 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,075 Prozent fester bei 24 528,06 Punkten, nach 24 509,76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23 989,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 547,66 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 140,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 644,91 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 17.11.2025, mit 22 708,07 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,70 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 16,28 Prozent auf 1,00 USD), Dorel Industries (+ 6,88 Prozent auf 0,95 USD), Geron (+ 6,17 Prozent auf 1,00 USD), Elbit Systems (+ 5,85 Prozent auf 720,53 USD) und SpaceX (+ 3,16 Prozent auf 141,70 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Century Casinos (-16,40 Prozent auf 0,26 USD), Cogent Communications (-14,88 Prozent auf 3,18 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-10,00 Prozent auf 1,94 USD), Salesforce (-9,45 Prozent auf 194,52 USD) und Ballard Power (-8,40 Prozent auf 1,15 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 74 671 229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,706 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,16 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 21,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at