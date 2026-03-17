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NASDAQ Composite-Performance im Blick 17.03.2026 20:03:56

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,45 Prozent stärker bei 22 473,77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,375 Prozent auf 22 458,03 Punkte an der Kurstafel, nach 22 374,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 409,07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 569,64 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 578,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 693,32 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 17.03.2025, den Stand von 17 808,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,28 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 061,97 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elbit Systems (+ 14,21 Prozent auf 998,79 USD), Nissan Motor (+ 8,34 Prozent auf 2,35 USD), Cogent Communications (+ 7,71 Prozent auf 20,82 USD), Geospace Technologies (+ 6,62 Prozent auf 13,05 USD) und Ballard Power (+ 6,32 Prozent auf 2,69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Comtech Telecommunications (-26,39 Prozent auf 3,57 USD), Commercial Vehicle Group (-10,77 Prozent auf 3,23 USD), Computer Programs and Systems (-8,07 Prozent auf 16,17 USD), AXT (-7,91 Prozent auf 44,56 USD) und Lifetime Brands (-7,34 Prozent auf 4,29 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 21 195 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,874 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 10,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Comtech Telecommunications Corp. 3,08 -17,65% Comtech Telecommunications Corp.
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NASDAQ Comp. 22 479,53 0,47%

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