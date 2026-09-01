AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Kursentwicklung
|
01.09.2026 22:34:31
Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge
Am Dienstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1,03 Prozent auf 26 099,77 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,29 Prozent auf 26 031,67 Punkte an der Kurstafel, nach 26 370,89 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 260,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 995,53 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25 373,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der NASDAQ Composite bei 27 086,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21 455,55 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,33 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Exelixis (+ 4,12 Prozent auf 56,89 USD), SIGA Technologies (+ 3,18 Prozent auf 3,24 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,10 Prozent auf 823,82 USD), AmeriServ Financial (+ 2,69 Prozent auf 4,96 USD) und Volvo (B) (+ 2,63 Prozent auf 36,92 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen AXT (-7,42 Prozent auf 56,11 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7,34 Prozent auf 8,46 USD), Comtech Telecommunications (-7,10 Prozent auf 1,57 USD), Old Dominion Freight Line (-6,48 Prozent auf 187,01 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,06 Prozent auf 124,88 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 28 014 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte
Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 19,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AXT Inc.
|
22:34
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
20:04
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
18:01
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXT von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
31.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite gibt mittags nach (finanzen.at)
|
31.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Aktien in diesem Artikel
|Agilysys Inc.
|96,50
|-3,50%
|AmeriServ Financial Inc.
|4,96
|2,69%
|AXT Inc.
|48,28
|-7,40%
|Comtech Telecommunications Corp.
|1,35
|-6,25%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,90
|0,00%
|Exelixis Inc.
|48,81
|4,41%
|NVIDIA Corp.
|187,28
|-1,41%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|160,96
|-6,49%
|Red Robin Gourmet Burgers Inc.
|7,17
|-7,54%
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|709,40
|3,16%
|SIGA Technologies Inc.
|3,24
|3,18%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|108,90
|-4,54%
|Volvo AB (B)
|30,90
|-0,32%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 099,77
|-1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Wall Street schliesslich tiefer -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.