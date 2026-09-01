Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge

Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Am Dienstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1,03 Prozent auf 26 099,77 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,29 Prozent auf 26 031,67 Punkte an der Kurstafel, nach 26 370,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 260,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 995,53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25 373,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der NASDAQ Composite bei 27 086,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21 455,55 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,33 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Exelixis (+ 4,12 Prozent auf 56,89 USD), SIGA Technologies (+ 3,18 Prozent auf 3,24 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,10 Prozent auf 823,82 USD), AmeriServ Financial (+ 2,69 Prozent auf 4,96 USD) und Volvo (B) (+ 2,63 Prozent auf 36,92 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen AXT (-7,42 Prozent auf 56,11 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7,34 Prozent auf 8,46 USD), Comtech Telecommunications (-7,10 Prozent auf 1,57 USD), Old Dominion Freight Line (-6,48 Prozent auf 187,01 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,06 Prozent auf 124,88 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 28 014 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 19,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at