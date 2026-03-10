Consumer Portfolio Services Aktie

WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

Kursverlauf 10.03.2026 22:35:04

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende fester

Am Dienstag herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 22 697,10 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,119 Prozent höher bei 22 722,94 Punkten in den Dienstagshandel, nach 22 695,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 22 608,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 906,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 102,47 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 654,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 17 468,32 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 2,32 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. 22 061,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 14,89 Prozent auf 44,30 USD), Geospace Technologies (+ 13,30 Prozent auf 12,10 USD), Dorel Industries (+ 11,48 Prozent auf 1,36 USD), Harvard Bioscience (+ 9,07 Prozent auf 0,53 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 8,31 Prozent auf 499,17 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil FreightCar America (-21,06 Prozent auf 10,01 USD), Cerus (-8,29 Prozent auf 1,77 USD), Consumer Portfolio Services (-6,65 Prozent auf 7,72 USD), Repligen (-4,77 Prozent auf 121,79 USD) und Mind CTI (-4,76 Prozent auf 1,20 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 45 068 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,806 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.

Analysen zu Consumer Portfolio Services Inc.

Aktien in diesem Artikel

AXT Inc. 40,34 5,05% AXT Inc.
Bassett Furniture Industries Inc. 14,07 0,86% Bassett Furniture Industries Inc.
Cerus Corp. 1,50 -1,25% Cerus Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 6,60 -1,49% Consumer Portfolio Services Inc.
Dorel Industries Inc. 1,10 2,80% Dorel Industries Inc.
FreightCar America Inc. 8,45 -2,31% FreightCar America Inc.
Geospace Technologies Corp 11,71 -3,22% Geospace Technologies Corp
Harvard Bioscience Inc. 0,44 -1,79% Harvard Bioscience Inc.
Mind CTI Ltd. 1,20 -0,42% Mind CTI Ltd.
NVIDIA Corp. 160,34 0,74% NVIDIA Corp.
Repligen Corp. 102,80 -1,15% Repligen Corp.
SIGA Technologies Inc. 5,24 -7,26% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 118,35 -1,09% Strategy (ex MicroStrategy)
Vertex Pharmaceuticals Inc. 424,45 -0,97% Vertex Pharmaceuticals Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 636,16 -0,27%

Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

