Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende fester

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 22 697,10 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,119 Prozent höher bei 22 722,94 Punkten in den Dienstagshandel, nach 22 695,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 22 608,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 906,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 102,47 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 654,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 17 468,32 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 2,32 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. 22 061,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 14,89 Prozent auf 44,30 USD), Geospace Technologies (+ 13,30 Prozent auf 12,10 USD), Dorel Industries (+ 11,48 Prozent auf 1,36 USD), Harvard Bioscience (+ 9,07 Prozent auf 0,53 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 8,31 Prozent auf 499,17 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil FreightCar America (-21,06 Prozent auf 10,01 USD), Cerus (-8,29 Prozent auf 1,77 USD), Consumer Portfolio Services (-6,65 Prozent auf 7,72 USD), Repligen (-4,77 Prozent auf 121,79 USD) und Mind CTI (-4,76 Prozent auf 1,20 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 45 068 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,806 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

