inTest Aktie

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WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

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Index im Fokus 25.08.2026 16:01:43

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag legt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,68 Prozent auf 26 156,78 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,649 Prozent fester bei 26 148,71 Punkten, nach 25 980,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26 134,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 225,83 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 24 975,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26 343,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21 449,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,57 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 190,21 Punkte. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Methode Electronics (+ 10,98 Prozent auf 15,57 USD), AXT (+ 6,12 Prozent auf 69,40 USD), TTM Technologies (+ 4,78 Prozent auf 112,24 USD), LSI Industries (+ 4,65 Prozent auf 20,50 USD) und CIENA (+ 3,34 Prozent auf 384,38 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen inTest (-5,83 Prozent auf 10,66 USD), Lifetime Brands (-4,54 Prozent auf 9,05 USD), Deckers Outdoor (-4,11 Prozent auf 88,30 USD), Consumer Portfolio Services (-3,93 Prozent auf 8,80 USD) und Monro Muffler Brake (-3,34 Prozent auf 12,43 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 757 954 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Agilysys Inc. 98,00 0,00% Agilysys Inc.
AXT Inc. 60,18 8,24% AXT Inc.
CIENA Corp. 352,80 1,50% CIENA Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,10 3,18% Consumer Portfolio Services Inc.
Deckers Outdoor Corp. 76,92 0,23% Deckers Outdoor Corp.
inTest Corp. 9,65 -1,03% inTest Corp.
Lifetime Brands IncShs 9,13 -3,08% Lifetime Brands IncShs
LSI Industries Inc. 17,00 -0,58% LSI Industries Inc.
Methode Electronics Inc. 14,50 -0,68% Methode Electronics Inc.
Monro Muffler Brake Inc. 10,70 -0,93% Monro Muffler Brake Inc.
NVIDIA Corp. 190,42 5,74% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,07 0,99% SIGA Technologies Inc.
TTM Technologies Inc. 108,60 4,73% TTM Technologies Inc.

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