Dienstagshandel in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag

Am Dienstag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,10 Prozent leichter bei 48 415,75 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,231 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,360 Prozent fester bei 48 636,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 48 461,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 297,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 48 471,70 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der Dow Jones 47 716,42 Punkte auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 46 397,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42 573,73 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 14,21 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1,90 Prozent auf 221,38 USD), UnitedHealth (+ 1,17 Prozent auf 332,80 USD), Walt Disney (+ 0,86 Prozent auf 115,17 USD), Chevron (+ 0,68 Prozent auf 152,01 USD) und Verizon (+ 0,58 Prozent auf 40,72 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Goldman Sachs (-0,94 Prozent auf 883,75 USD), IBM (-0,64 Prozent auf 303,78 USD), Amgen (-0,53 Prozent auf 327,89 USD), Walmart (-0,44 Prozent auf 112,04 USD) und Procter Gamble (-0,41 Prozent auf 143,98 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10 672 741 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,934 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,64 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at