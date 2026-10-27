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Index-Performance 27.10.2026 16:01:16

Dienstagshandel in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500

Dienstagshandel in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Um 15:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,44 Prozent auf 7 710,91 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,364 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,278 Prozent auf 7 698,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 676,77 Punkten am Vortag.

Bei 7 677,16 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 711,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der S&P 500 bei 7 743,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 413,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6 875,16 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Pentair (+ 11,08 Prozent auf 61,34 USD), Bloom Energy (+ 8,10 Prozent auf 220,43 USD), Western Digital (+ 6,89 Prozent auf 380,65 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 6,44 Prozent auf 298,67 USD) und Super Micro Computer (+ 5,66 Prozent auf 34,54 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Xylem (-9,92 Prozent auf 97,50 USD), Boeing (-7,02 Prozent auf 175,09 USD), Valero Energy (-5,96 Prozent auf 401,32 USD), Cintas (-5,48 Prozent auf 213,55 USD) und Universal Health Services (-5,47 Prozent auf 175,55 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 720 620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,664 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Intel Corp. 83,37 2,62% Intel Corp.
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Parker Hannifin Corp. 815,60 1,29% Parker Hannifin Corp.
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Royal Caribbean Cruises Ltd. 266,60 6,34% Royal Caribbean Cruises Ltd.
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