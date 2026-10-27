Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Index-Performance
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27.10.2026 16:01:16
Dienstagshandel in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500
Um 15:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,44 Prozent auf 7 710,91 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,364 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,278 Prozent auf 7 698,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 676,77 Punkten am Vortag.
Bei 7 677,16 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 711,03 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der S&P 500 bei 7 743,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 413,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6 875,16 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Pentair (+ 11,08 Prozent auf 61,34 USD), Bloom Energy (+ 8,10 Prozent auf 220,43 USD), Western Digital (+ 6,89 Prozent auf 380,65 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 6,44 Prozent auf 298,67 USD) und Super Micro Computer (+ 5,66 Prozent auf 34,54 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Xylem (-9,92 Prozent auf 97,50 USD), Boeing (-7,02 Prozent auf 175,09 USD), Valero Energy (-5,96 Prozent auf 401,32 USD), Cintas (-5,48 Prozent auf 213,55 USD) und Universal Health Services (-5,47 Prozent auf 175,55 USD) unter Druck.
Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 720 620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,664 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|199,60
|8,60%
|Boeing Co.
|153,80
|-8,72%
|Cintas Corp.
|201,45
|-0,15%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Intel Corp.
|83,37
|2,62%
|NVIDIA Corp.
|195,04
|0,87%
|Parker Hannifin Corp.
|815,60
|1,29%
|Pentair PLC
|54,74
|11,12%
|Royal Caribbean Cruises Ltd.
|266,60
|6,34%
|Super Micro Computer Inc
|31,16
|6,42%
|Universal Health Services Inc.
|166,00
|0,00%
|Valero Energy Corp.
|358,90
|-5,78%
|Western Digital Corp.
|343,65
|7,74%
|Western Union Company
|5,36
|-3,15%
|Xylem Inc.
|86,77
|-10,32%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 717,45
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