Dienstagshandel in Paris: CAC 40 am Dienstagmittag in Grün

Am Dienstag legt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,38 Prozent auf 8 127,97 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,464 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,151 Prozent auf 8 084,77 Punkte an der Kurstafel, nach 8 097,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 082,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 132,46 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 121,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 654,25 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Stand von 7 236,89 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 9,93 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 763,76 Punkte.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 71 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 313,700 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at