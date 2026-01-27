Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Entwicklung
|
27.01.2026 12:27:08
Dienstagshandel in Paris: CAC 40 am Mittag stärker
Am Dienstag steigt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,12 Prozent auf 8 140,60 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,466 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,142 Prozent auf 8 142,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 131,15 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 117,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 153,87 Einheiten.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 103,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 239,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, stand der CAC 40 bei 7 906,58 Punkten.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,666 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 68 169 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 291,931 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,06 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
