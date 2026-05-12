Dienstagshandel in Paris: CAC 40 gibt letztendlich nach

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,95 Prozent tiefer bei 7 979,92 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,380 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 1,02 Prozent auf 7 973,99 Punkte an der Kurstafel, nach 8 056,38 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 026,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 962,75 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 259,60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 340,56 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.05.2025, den Stand von 7 850,10 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,63 Prozent ein. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 230 929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,757 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,99 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at