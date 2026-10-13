Dienstagshandel in Paris: CAC 40 mit grünem Vorzeichen

Kaum verändert zeigt sich der CAC 40 heute.

Am Dienstag gewinnt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,12 Prozent auf 7 842,22 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,332 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 853,50 Zählern und damit 0,263 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 832,88 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 825,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 878,16 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 8 179,77 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 8 364,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7 934,26 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,31 Prozent nach. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 146 243 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 202,513 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at