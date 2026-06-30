Dienstagshandel in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen

Um 12:10 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,54 Prozent aufwärts auf 8 412,68 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,461 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,126 Prozent höher bei 8 377,86 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 367,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 412,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 371,87 Zählern.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der CAC 40 mit 8 183,34 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der CAC 40 auf 7 772,45 Punkte taxiert. Der CAC 40 notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 7 665,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,65 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 136 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 244,688 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at