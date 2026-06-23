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CAC 40-Entwicklung 23.06.2026 15:59:05

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich nachmittags schwächer

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich nachmittags schwächer

Der CAC 40 gibt heute nach.

Am Dienstag fällt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,63 Prozent auf 8 347,36 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,478 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,807 Prozent auf 8 332,30 Punkte an der Kurstafel, nach 8 400,11 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 304,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 357,94 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der CAC 40 bei 8 115,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 726,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, stand der CAC 40 bei 7 537,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 572 379 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,416 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,96 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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