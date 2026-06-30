Dienstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Dienstag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,44 Prozent höher bei 8 403,99 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,461 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,126 Prozent stärker bei 8 377,86 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 367,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 420,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 363,23 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 183,34 Punkten. Der CAC 40 wurde am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, mit 7 772,45 Punkten bewertet. Der CAC 40 bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 7 665,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 375 437 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,688 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Die SRTeleperformance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at