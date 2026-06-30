Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index-Performance im Fokus
|
30.06.2026 17:58:51
Dienstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende fester
Am Dienstag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,44 Prozent höher bei 8 403,99 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,461 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,126 Prozent stärker bei 8 377,86 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 367,33 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 420,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 363,23 Punkten.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 183,34 Punkten. Der CAC 40 wurde am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, mit 7 772,45 Punkten bewertet. Der CAC 40 bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 7 665,91 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 375 437 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,688 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Die SRTeleperformance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Renault S.A.
|
11:02
|Renault-Aktie profitiert: Bernstein belässt Autobauer auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10:04
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.06.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.06.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
30.06.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
30.06.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.06.26
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
20.06.26
|Renault to abstain on Nissan board appointment (Financial Times)