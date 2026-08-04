LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Kursentwicklung
|
04.08.2026 17:58:48
Dienstagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Zuschlägen
Der CAC 40 gewann im Euronext-Handel zum Handelsschluss 0,61 Prozent auf 8 666,63 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,484 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,331 Prozent höher bei 8 642,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 613,82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 669,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 601,92 Punkten verzeichnete.
CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 8 508,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der CAC 40 mit 7 976,12 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 632,01 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,75 Prozent zu. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 669,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 629 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 233,724 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,55 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
04.08.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.08.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt ab (finanzen.at)
|
04.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
03.08.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
03.08.26
|Euronext-Handel: CAC 40 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
03.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
|
03.08.26
|Euronext-Handel: CAC 40 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)