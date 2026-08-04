Dienstagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Zuschlägen

Der CAC 40 gewann im Euronext-Handel zum Handelsschluss 0,61 Prozent auf 8 666,63 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,484 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,331 Prozent höher bei 8 642,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 613,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 669,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 601,92 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 8 508,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der CAC 40 mit 7 976,12 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 632,01 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,75 Prozent zu. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 669,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 629 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 233,724 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,55 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at