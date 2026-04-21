Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zum Handelsende in Rot

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel letztendlich um 1,14 Prozent schwächer bei 8 235,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,463 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,132 Prozent schwächer bei 8 320,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 331,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 357,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 230,79 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 7 665,62 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, bei 8 069,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 285,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,494 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 280 243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 247,898 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,24 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at