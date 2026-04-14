Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zum Start freundlich

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den CAC 40 auch am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,28 Prozent stärker bei 8 259,04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,423 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,223 Prozent höher bei 8 254,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 235,98 Punkten am Vortag.

Bei 8 266,52 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 249,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 7 911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 330,97 Punkte. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der CAC 40 mit 7 273,12 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,779 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 12 116 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,906 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at