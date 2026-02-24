Dienstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 aktuell

Am Dienstag gewinnt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,27 Prozent auf 8 520,10 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,550 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,303 Prozent auf 8 471,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 497,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 461,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 523,22 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 143,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 959,67 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 24.02.2025, einen Wert von 8 090,99 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,96 Prozent. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 119 652 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,986 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,98 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

