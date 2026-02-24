Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index im Blick
|
24.02.2026 15:59:09
Dienstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 aktuell
Am Dienstag gewinnt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,27 Prozent auf 8 520,10 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,550 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,303 Prozent auf 8 471,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 497,17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 461,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 523,22 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 143,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 959,67 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 24.02.2025, einen Wert von 8 090,99 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,96 Prozent. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 119 652 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,986 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,98 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:59
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
15:59
|Dienstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Euronext-Handel: So bewegt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
09:30