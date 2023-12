Dienstagshandel in Wien: ATX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Der Handel in Wien verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen.

Am Dienstag beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 3 299,08 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,054 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,029 Prozent auf 3 304,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 305,35 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 316,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 290,72 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 203,66 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 12.09.2023, einen Wert von 3 164,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wies der ATX 3 135,43 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 006,71 Punkten markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,61 Prozent auf 25,22 EUR), Lenzing (+ 1,51 Prozent auf 33,60 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,27) Prozent auf 19,18 EUR), Raiffeisen (+ 1,20 Prozent auf 15,96 EUR) und voestalpine (+ 0,83 Prozent auf 26,74 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen BAWAG (-2,21 Prozent auf 46,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,94 Prozent auf 40,40 EUR), EVN (-1,30 Prozent auf 26,55 EUR), Verbund (-1,08 Prozent auf 82,15 EUR) und OMV (-0,85 Prozent auf 38,34 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 588 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 30,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,21 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at