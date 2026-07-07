Dienstagshandel in Wien: ATX gibt mittags nach

Der ATX zeigt sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Am Dienstag sinkt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,59 Prozent auf 6 526,99 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 182,436 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,076 Prozent leichter bei 6 560,51 Punkten, nach 6 565,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 567,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 502,84 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der ATX bei 6 084,17 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 5 443,35 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 4 408,14 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 21,96 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 1,58 Prozent auf 57,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), Wienerberger (+ 0,70 Prozent auf 23,12 EUR), Lenzing (+ 0,20 Prozent auf 25,00 EUR) und voestalpine (+ 0,18 Prozent auf 43,64 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-8,92 Prozent auf 175,60 EUR), PORR (-1,85 Prozent auf 45,10 EUR), Vienna Insurance (-1,34 Prozent auf 66,20 EUR), DO (-1,13 Prozent auf 219,50 EUR) und Palfinger (-1,06 Prozent auf 32,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 124 228 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,910 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at