ATX
|
5 433,81
|
-200,26
|
-3,55 %
|Index-Bewegung
|
03.03.2026 15:59:09
Dienstagshandel in Wien: ATX implodiert am Nachmittag
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 4,27 Prozent tiefer bei 5 393,33 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 164,908 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent schwächer bei 5 633,46 Punkten, nach 5 634,07 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 363,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 633,46 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Der ATX wies vor einem Monat, am 03.02.2026, einen Wert von 5 732,93 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.12.2025, den Stand von 5 050,17 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 03.03.2025, einen Stand von 4 156,69 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,777 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell CPI Europe (-0,87 Prozent auf 15,98 EUR), Verbund (-1,69 Prozent auf 64,00 EUR), DO (-1,72 Prozent auf 183,00 EUR), Österreichische Post (-1,74 Prozent auf 33,90 EUR) und CA Immobilien (-2,09 Prozent auf 25,26 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-8,37 Prozent auf 46,55 EUR), voestalpine (-7,52 Prozent auf 42,82 EUR), UNIQA Insurance (-5,98 Prozent auf 15,42 EUR), Raiffeisen (-5,62 Prozent auf 37,64 EUR) und Lenzing (-5,13 Prozent auf 22,20 EUR) unter Druck.
Die teuersten ATX-Unternehmen
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 730 393 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,467 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
