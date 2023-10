Dienstagshandel in Wien: ATX in der Gewinnzone

Der ATX verzeichnet am Nachmittag Kursanstiege.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,42 Prozent auf 3 135,31 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 105,849 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,023 Prozent auf 3 092,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 091,32 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 092,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 136,70 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 3 143,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 101,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, wies der ATX 2 747,25 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 0,772 Prozent zurück. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 016,51 Zählern.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 4,02 Prozent auf 124,20 EUR), Lenzing (+ 3,74 Prozent auf 37,45 EUR), Verbund (+ 3,33 Prozent auf 79,05 EUR), BAWAG (+ 2,82 Prozent auf 45,96 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,21 Prozent auf 25,40 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 6,63 EUR), OMV (+ 0,09 Prozent auf 43,56 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,11 Prozent auf 18,46 EUR), Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 31,05 EUR) und EVN (+ 0,61 Prozent auf 24,70 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 237 014 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,560 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

