Dienstagshandel in Wien: ATX in Seitwärtsbewegung

Beim ATX stehen die Signale am Dienstagnachmittag auf Stabilisierung.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 6 420,46 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 175,111 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,014 Prozent fester bei 6 421,52 Punkten, nach 6 420,63 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 392,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 450,90 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der ATX bei 5 859,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der ATX einen Stand von 5 298,49 Punkten auf. Der ATX lag vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 4 400,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 19,97 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 450,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 2,24 Prozent auf 168,90 EUR), Vienna Insurance (+ 2,04 Prozent auf 65,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,85 Prozent auf 52,30 EUR), Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 24,40 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,08 Prozent auf 112,60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-6,57 Prozent auf 196,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,04 Prozent auf 33,65 EUR), DO (-1,61 Prozent auf 214,00 EUR), EVN (-1,35 Prozent auf 29,25 EUR) und Wienerberger (-1,29 Prozent auf 23,02 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 248 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,70 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at