Dienstagshandel in Wien: ATX letztendlich im Plus

Am Dienstag kletterte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,38 Prozent auf 5 415,39 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 156,672 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 5 395,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 394,76 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 352,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 420,66 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 5 081,82 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 06.10.2025, einen Stand von 4 730,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, stand der ATX noch bei 3 678,36 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,63 Prozent auf 38,30 EUR), Lenzing (+ 2,08 Prozent auf 24,55 EUR), EVN (+ 1,62 Prozent auf 28,30 EUR), PORR (+ 1,51 Prozent auf 33,65 EUR) und BAWAG (+ 1,45 Prozent auf 133,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen CPI Europe (-1,34 Prozent auf 15,52 EUR), UNIQA Insurance (-1,28 Prozent auf 15,38 EUR), STRABAG SE (-0,85 Prozent auf 81,80 EUR), DO (-0,72 Prozent auf 206,50 EUR) und Wienerberger (-0,66 Prozent auf 30,12 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 419 903 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

