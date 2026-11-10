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Index-Bewegung 10.11.2026 17:58:47

Dienstagshandel in Wien: ATX letztendlich in Grün

Dienstagshandel in Wien: ATX letztendlich in Grün

So performte der ATX am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,34 Prozent höher bei 6 650,55 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,366 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,004 Prozent höher bei 6 562,75 Punkten, nach 6 562,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 695,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 562,75 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6 543,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der ATX auf 6 653,15 Punkte taxiert. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Stand von 4 836,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,27 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 9,25 Prozent auf 73,20 EUR), STRABAG SE (+ 3,25 Prozent auf 108,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,71 Prozent auf 117,70 EUR), BAWAG (+ 2,09 Prozent auf 171,30 EUR) und Raiffeisen (+ 1,96 Prozent auf 62,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-3,76 Prozent auf 11,26 EUR), OMV (-1,47 Prozent auf 70,25 EUR), EVN (-1,46 Prozent auf 30,45 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 31,95 EUR) und CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,20 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 540 608 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,312 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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