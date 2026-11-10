ATX
|
6 685,88
|
35,33
|
0,53 %
|Index-Bewegung
|
10.11.2026 17:58:47
Dienstagshandel in Wien: ATX letztendlich in Grün
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,34 Prozent höher bei 6 650,55 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,366 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,004 Prozent höher bei 6 562,75 Punkten, nach 6 562,46 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 695,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 562,75 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6 543,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der ATX auf 6 653,15 Punkte taxiert. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Stand von 4 836,42 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,27 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 9,25 Prozent auf 73,20 EUR), STRABAG SE (+ 3,25 Prozent auf 108,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,71 Prozent auf 117,70 EUR), BAWAG (+ 2,09 Prozent auf 171,30 EUR) und Raiffeisen (+ 1,96 Prozent auf 62,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-3,76 Prozent auf 11,26 EUR), OMV (-1,47 Prozent auf 70,25 EUR), EVN (-1,46 Prozent auf 30,45 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 31,95 EUR) und CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,20 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 540 608 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,312 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|172,40
|0,64%
|CA Immobilien
|21,05
|-0,71%
|Erste Group Bank AG
|117,10
|-0,51%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,85
|1,31%
|Lenzing AG
|11,16
|-0,89%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|74,10
|1,23%
|OMV AG
|71,40
|1,64%
|Österreichische Post AG
|32,00
|0,16%
|Raiffeisen
|62,65
|0,56%
|STRABAG SE
|107,80
|-0,19%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 687,94
|0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.