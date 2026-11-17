Der ATX zeigte sich heute in Rot.

Am Dienstag gab der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1,65 Prozent auf 6 521,88 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 194,070 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent fester bei 6 631,34 Punkten, nach 6 631,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 631,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 521,73 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der ATX bei 6 557,32 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 6 701,69 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 4 820,59 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 21,86 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 1,35 Prozent auf 75,00 EUR), Wienerberger (+ 0,74 Prozent auf 16,33 EUR), CA Immobilien (+ 0,24 Prozent auf 20,90 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 229,00 EUR) und PORR (-0,30 Prozent auf 33,10 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,24 Prozent auf 113,40 EUR), Andritz (-2,99 Prozent auf 81,00 EUR), Palfinger (-2,73 Prozent auf 26,75 EUR), Verbund (-2,50 Prozent auf 70,20 EUR) und UNIQA Insurance (-2,24 Prozent auf 18,36 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 348 519 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,021 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at